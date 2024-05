Joel és Ellie visszatér.

Fotó: IMDb

Tavaly mutatták be a The Last of Us élőszereplős adaptációját, melynek alapjául az azonos címmel megjelent PlayStation-játék szolgált. Az HBO sorozata a premierje óta hatalmas sikernek örvend, ezért rögtön meg is rendelték annak második szezonját, amely jelenleg is gőzerővel készül.

A Kanadában forgó produkcióról nemrég szárnyra kapott az a pletyka, hogy a Joelt alakító Pedro Pascal alig pár hét alatt letudta a jeleneteit, holott annak munkálatait várhatóan csak 2024 második felében fejezik be. Mindenesetre megjöttek az első képkockák a sorozat második évadából, melyeken Pedro Pascal és Bella Ramsey karakterei láthatók, azaz Joel és Ellie. Íme: