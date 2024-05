Videóra vette kálváriáját.

A napokban futótűzként terjedt el a TikTokon egy videó, pontosabban egy videósorozat egy fiatal lányról, aki alaposan megjárta, hogy túl nagyot ásított. A New Jerseyben élő Jenna Sinatra a sürgősségin kötött ki emiatt, ahol egy csapat orvos próbált meg segíteni rajta. Összesen négy órába telt, mire újra össze tudta csukni a száját.

A 21 éves influenszer több felvételt is készített kálváriájáról, amelyet éppenséggel néhány nappal a születésnapja előtt kellett megélnie. Sinatra beszélni is csak nehezen tudott, először ráadásul azt hitték, hogy csak szórakozik, pedig nagy fájdalmai is voltak.

A lány a kórházban izomlazítókat kapott, az orvosoknak szó szerint úgy kellett visszanyomniuk az állkapcsát. A bajt az okozta, hogy elmozdultak az ízületek, amelyek összekötik az állkapcsát a koponyájával. Az orvosok ezt temporomandibuláris ízületi rendellenességnek nevezik.

(via Wion)