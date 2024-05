Meglepő sorokkal üzent a valóságshow nézőinek.

Újabb lakóval bővült a ValóVilág 12 villája szerda este VV Csaszi személyében, aki két új, eddig még nem használt kockás kendővel költözött be a luxusbörtönbe. Ezek hamarosan VV Valen és VV Gina karján kötöttek ki, akik közül egyikőjüknek ma este véget ér a játék.

Ugyan a nézők már tegnap este óta szavazhatnak a nekik szimpatikusabb karakterre, a villalakók csak most tudták meg, milyen következményekkel jár a kendők viselése. Ahogy azt megszokhattuk a párbajhelyzetekben, így most is lehetőségük volt a villalakóknak egy-egy rövid kortesbeszédet mondaniuk, VV Gina azonban olyan monológot intézett a nagyvilághoz, amilyet nem hallhattunk még a műsor 12 évada alatt.

Nekem, hála a jóistennek, sikerült már egy sikeres életet felépítenem. Arra kérlek benneteket, hogy a benti embereknek adjátok meg ugyanezt a lehetőséget. Én már nem vágyom többre, én amit bent kaptam, nekem ez bőven elég. Itt mindenki más a villában sokkal jobban megérdemli azt, hogy lehetősége legyen egy új életre

– magyarázta a civilben tetoválással foglalkozó nő, szavait pedig nagy tapssal jutalmazták társai, köztük ellenfele is, aki rögtön Gina nyakába borult.

VV Valen kampánybeszéde pedig alább hallható: