Geszti Péter műsorában vallott aggodalmairól.

Schell Judit az Adom a napom! legutóbbi adásában osztotta meg országgal-világgal, többször is gondolt már arra, hogy otthagyja a színészi karrierjét.

Folyamatosan, persze, már sok évvel ezelőtt is

– válaszolta Schell az ezt firtató kérdésre, majd így folytatta:

„Először talán, amikor egyéves volt Boldi, akkor akartam elmenni külföldre egy évre kiszakadni. Akkor nem sikerült, és aztán eltelt még egy pár év, a Thália előtt, a Nemzeti végén, és úgy gondoltam, hogy lehet, hogy valami másba kellene belekezdeni.”

Az 51 éves színésznőben már korábban is megfogalmazódott a gondolat, jó lenne, ha nem csak egy dologhoz értene, ez pedig a koronavírus időszaka alatt még hangsúlyosabb téma lett az életében.

„A covidnál aztán ki is derült a mi szakmánknál is, hogy ez nem minden esetben tud működni, van a helyzet, amikor jól jött volna egy másik láb sokaknak. (...) Volt bennem sokszor, hogy mi máshoz értenék, és aztán rájöttem, hogy semmihez gyakorlatilag... Aki engem megkeres fiatal, mindenkinek az az első mondatom, hogy nagyon jó (a színészet), de legyen még egy másik szakmád. Ma már egyre inkább kiszámíthatatlan ez a szakma is" – magyarázta Schell, aki elvégzett egy coachképzést, legújabb hobbija pedig az ékszerkészítés lett.