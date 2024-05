Évek óta nem tartják a kapcsolatot. A színész vallása ezt ugyanis tiltja.

Azt már jó néhány éve tudni lehet, hogy Tom Cruise nem ápol jó viszonyt Katie Holmesszal közös gyermekével, Surival, sőt: úgy tudni, 11 éve felé sem nézett. Egyes források szerint feltehetően azért vannak haragban, mert sem a lány, sem az édesanyja nem tagja a scientológia egyházának, a békülésvágynak pedig közel s távol jelét sem látni.

Hogy apját semmilyen formában nem szeretné az életében tudni, Suri nemrég jelezte is, mégpedig azzal, hogy megtagadta a hollywoodi filmcsillag vezetéknevét.

A 18 éves lány a Hello! Magazine szerint most már nem Suri Cruise-ként, hanem egyszerűen Suri Noelle-ként mutatkozik be. Legalábbis akkor, amikor fellép valahol. Tom Cruise színészi babérokra törő gyermeke a Head Over Heels iskolai előadás névsorában is Suri Noelle-ként szerepel. Anyja középső nevét használja, Katie Holmes teljes neve ugyanis Kate Noelle Holmes.

Cruise nemrég a lánya 18. születésnapját is kihagyta, mellyel kapcsolatban egy közeli ismerős azt mondta:

Tomnak bűntudata van amiatt, hogy sok dologról lemaradt Suri életében, de állítása szerint nem vágott el minden szálat, időről időre értesül arról, mi történik a lányával. Hagyja, hogy Suri és Katie a saját életüket éljék, Katie ugyanis ezt akarta

– idézte a Mirror az informátor szavait.