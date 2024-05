A naptárdíva baráti kapcsolatot ápol lányával.

Demeter Richárd divatbemutatján vonult a minap modellként Hunyadi Donatella, a show-n pedig édesanyja, Kiszel Tünde is jelen volt.

Elmondhatatlanul büszke vagyok rá, annyira tehetséges, szép és okos. Mindig elsírom magam, ha így látom őt. Most is olyan gyönyörű volt ezekben a ruhákban

– kezdte a Blikknek a naptárdíva, aki nem győzi hangsúlyozni, milyen jó-, gyakorlatilag baráti kapcsolatot ápolnak 22 éves gyermekével, például sok közös programot is szerveznek.

„Olyan is előfordul, hogy a barátnői is jönnek, velük is nagyon jól érezzük magunkat, és engem is fiatalon tartanak. Igaz, hogy nagyon elfoglalt a lányom, de rám mindig szakít időt. Együtt élünk még, és egyelőre gondolni sem merek arra, hogy Donatella elköltözik tőlem. Pedig tudom, hogy egyszer ennek is eljön az ideje.”