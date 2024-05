Fotó: TV2

Ahogy az korábban kiderült, Exatlon Hungary harmadik évadának sztárja, Kőnig Anna gyermeket vár. Az influenszer közösségi oldalán jelentette be, hogy hamarosan szülöi örömök elé néznek férjével. Most a YouTube-csatornájára felkerült legújabb videóból azt is megtudhattuk, hogy születendő gyermek kislány vagy kisfiú lesz-e. Kőnig elárulta, babavári bulit ugyan nem szeretett volna, mert inkább ketten, meghitt környezetben akartak értesülni a hírről.

„Az élet úgy hozta, hogy teljesen kékbe voltam öltözve, ez véletlen volt, az előző vizsgálatra pont rózsaszínben mentem, szóval semmi összefüggés vagy gyanú nem volt a történetben. A családnak is szerettük volna minél előbb elmondani, annyira sokat nem is vártunk, még azon a héten el is mondtuk. Nem készültünk nagy dolgokkal, vettünk egy kék, marcipán dínót, és amikor ott tartott az ebéd, hogy na, most akkor elmondjuk mindenkinek, akkor a sütik között ott volt ez a kis kék dínó” – mesélte boldogan Kőnig.

(via Bors)