Fotó: Kaszás Tamás / Index / RTL

Frohner Fecó többször is bizonyította, hogy szakmai tudása és elhivatottsága megalkuvást nem ismerő. A sztárok fodrásza tavaly a Celebrandiban is feltűnt, ahol számos híresség mellett próbált rátalálni a szerelemre, ami végül mégsem jött össze. Ugyan azóta is a szinglik táborát erősíti, de ezt egyelőre nem bánja, hisz rengeteg munkája lefoglalja. Rövidesen pedig az RTL tehetségkutatójába zsűriző Tóth Andinak a segítségére lesz, akivel régi barátságot ápolnak. Bár korábban sokszor próbálták őket összeboronálni, de a sztárfodrász tartja magát a fogadalmához, miszerint a munkát nem keveri a magánélettel.

Nagyjából hat évvel ezelőtt jött hozzám egy hajkezelésre, és azóta is jóbarátok vagyunk. Az első pillanattól fogva meg volt közöttünk az összhang, mára pedig sokszor szavak nélkül is értem az igényeit. Annyi mindenen mentünk keresztül az elmúlt években, hogy neki, érte bármit megteszek. Bár sokan próbáltak minket összeboronálni, de úgy vagyunk vele, hogy a barátságunk mindennél értékesebb

– árulta el a Storynak Frohner, aki úgy gondolja, hogy az énekesnővel való kapcsolata az élő példa rá, hogy férfi és nő között létezhet igazi barátság.

„Nálunk legalábbis működik. Ráadásul szakmai kapcsolatban is állunk, amit nagyon komolyan veszek. Nálam aranyszabály, hogy vendéggel nem kezdek ki. Jó, bevallom, korábban egyszer-kétszer ezt megszegtem, hisz nagy a kísértés, de lássuk be, a munkát keverni a magánélettel nem túl professzionális. Bár nap mint nap rengeteg gyönyörű nő vesz körül, az ismerkedést minden körülmények között a szalonomon kívül intézem.” – jelentette ki a fodrász, aki nemrég arról is beszélt, hogy készen áll az elköteleződésre.