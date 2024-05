Ki emlékszik még 2006. május 20-ára?

Ha ön nem is, Rúzsa Magdi biztos, hogy soha nem fogja elfelejteni ezt a dátumot, hiszen nem túlzás kijelenteni, ekkor változott meg örökre az élete – az énekesnő ma 18 éve, hogy megnyerte a Megasztár harmadik évadát. Ennek apropójából most pár, a döntő alatt készült fotót is közzétett Instagram oldalán, a bejegyzéséhez pedig kedves gondolatokat is fűzött:

18 éve ezen a napon.. Ma van a szülinapom. Büszke vagyok rád kicsi lány! Megcsináltad!

– üzente 20 éves énjének a most már háromgyermekes édesanya, posztjához rajongói mellett egykori versenyzőtársa, Puskás Péter, de Peller Mariann is hozzászólt.