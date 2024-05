Fotó: YouTube

Ahogy arról korábban az Indexen beszámoltunk, lelkes magyar rajongók arra adták a fejüket, hogy megálmodjanak egy egész estés Karib-tenger kalózai-filmet, amely a megszólalásig hasonlít majd az eredeti mozikra. A keményvonalas fanok által életre hívott projekt forgatási munkálatai jelenleg is gőzerővel folynak, és elmondásuk szerint A lámpás titka alcímmel készülő alkotás tökéletesen illeszkedni fog az eredeti Disney-franchise-ba.

Mint a werkfilmből kiderült, a készítők eredetileg egy alig 5-10 perces videóban gondolkodtak, de végül annyira belejöttek a forgatókönyvírásba, hogy írtak egy 2 és fél órás mozit. Nem titkolt céljuk, hogy olyan minőségű produktumot tegyenek le az asztalra, ami Hollywoodban is megállná a helyét, ezért olyan helyszíneken is dolgoztak eddig, mint Madeira, Mallorca, Görögország, és Horvátország. Ráadásul a szinkronmunkálatokra még a hazai szinkronszínészeket is sikerült megnyerniük, így a jól ismert hangjukon hallhatjuk viszont az ikonikus karaktereket.

Az alábbi videóban bepillantás nyerhet a Karib-tenger kalózai: A lámpás titka című film kulisszái mögé: