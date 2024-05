Ez nem Photoshop, és nem is filter.

A hétvégén az Alcsúti Arborétum gyönyörű környezetében tartották a Vál-völgyi Zsúrt, ahová a jelek szerint Köllő Babett és T. Danny, azaz Telegdy Dániel is ellátogatott. A színésznő és a Zsákbamacskaműsorvezetője egy közös képet is készített a kétnapos fesztiválon, amin nagyon szembetűnő a köztük lévő magasságkülönbség. A színésznő berogyasztott lábakkal kicsit hozzá is segített ahhoz, hogy a 196 centi magas énekes igazi égimeszelőnek látszódjon mellette, de a képen egyáltalán nem szerkesztettek.

Fesztiváloztunk #nofilter #nophotoshop

– írta a fotóhoz a színésznő, aki egyik kommentelőjének meg is jegyezte: