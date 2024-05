Hailie Jade feleség lett.

Biztos sokan emlékeznek még a 2003-as Oscar-gálára, ahol hiába nyerte meg a Lose Yourself a legjobb filmbetétdal kategóriáját, Eminem nem ment el átvenni a díjat – otthon maradt inkább a kislányával mesét nézni.

Nos, ez a kislány, Hailie Jade Scott mára felnőtt nő lett, ráadásul feleség is, a hétvégén ugyanis hozzáment párjához, Evan McClintockhoz. A 28 éves menyasszony több fotót is mutatott a nagy napról Instagram követőinek, amelyen természetesen részt vett édesapja is, sőt meg is táncoltatta őt.

Ezen a héten már feleségként ébredtem. Nem is kérhettem volna ennél jobb, szebb hétvégi ünneplést. Evan és én nagyon hálásak vagyunk minden családtagnak és barátnak, akik azért utaztak, hogy támogassanak minek, és a részesei lehessenek életünk új fejezetének

⁣– fogalmazott posztjában Hailie Jade.