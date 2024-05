Komoly célokra fordítanák az így megspórolt összeget.

Nem szokványos nevet kapott egy svájci kislány, miután az egyik helyi internetszolgáltató, a Twifi különleges akciót hirdetett meg: 18 éven át ingyenes internethozzáférést biztosít a cégükről elnevezett babák családjának.

A fiúkat Twifius, a lányokat pedig Twifiának kell anyakönyveztetni a költségmentes netezéshez, utóbbi lett a szóban forgó gyermek harmadik keresztneve is. Ahogy pedig az erről szóló iratok hitelességéről is meggyőződött a Twifi, fel is függesztették a net kiszámlázását a szülőknek.

Ugyan az apuka szerint eleinte ő és felesége is idegenkedtek a dologtól, hosszas gondolkodás után rájöttek, nem csak egész kellemes hangzású a név, de hatalmas összeget spórolhatnak meg így lányuknak. Most azt tervezik, Twifia 18. születésnapjáig, vagyis amíg a támogatást kapják, félreteszik az internetre szánt összeget, ebből pedig autót és jogsit is szerezhet majd magának gyermekük, ha nagykorú lett.

( via 24.hu)