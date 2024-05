Régóta kacérkodott a médiaszereplés gondolatával.

Bár Balogh Levente nem őt választotta az elnöki asszisztensének, Steiner Ráhel mégsem kesereg. Az álommeló című műsor második évadának versenyzője bizakodva tekint a jövőbe, s még az sem kizárt, hogy a tengerentúlon kezd új életet.

A szőkeség azt mondja, régóta vonzza a média világa.

„Kis koromtól kezdve érdekelt a műsorvezetés, a tévés szereplés, de ennek a világnak köztudottan árnyoldala is van, ezért inkább a közgazdaságot választottam. Amikor viszont jött a lehetőség, úgy voltam vele, most jött el az én időm. Balogh Levente neve és szakmai előmenetele is garanciát jelentett arra, hogy mellette értékteremtő munkát tudok végezni” – magyarázta a Story szerint Steiner, hozzátéve, szülei kezdetben nem támogatták őt, mert féltették, de sikerült fokozatosan meggyőznie őket.