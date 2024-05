A tetoválóművész nemrég megkapta az amerikai munkavállalói engedélyt.

2023 telis-tele volt kihívásokkal Törőcsik Dániel számára, aki a Story magazinnak adott most páros interjút kedvesével, a Nyerő Páros című műsorból is ismert Bíró Beával.

„Mivel én nem mindig dolgozom Budapesten, kevesebb időt tudtunk együtt tölteni. De megjelent hírekkel ellentétben nem élünk távkapcsolatban. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy egy hónapból nagyjából egy hetet külföldön, Németországban töltök. De a bázis továbbra is Budapest, ahol ­Beával élek” – kezdte a tetoválóművész, aki könnyen lehet, hogy hamarosan az Egyesült Államokban is kamatoztathatja tudását, nemrég ugyanis munkavállalói engedélyt kapott kint.

„Az amerikai bevándorlási hivatal két évig vizsgálódott, mire megkaptam az engedélyt. Be kellett nyújtani egy csomó papírt, rengeteg dolgot ellenőriztek.

Ez egy megvalósult álom, hiszen az Egyesült Államok a tetoválás fellegvára, az ottani művészek a legjobbak. Hatalmas elismerést jelent, hogy ők szeretnének velem dolgozni.

Be kell vallanom, Budapesten kívül sehol nem éreztem magam annyira otthon, mint New Yorkban. Ugyanakkor az igazsághoz tartozik, hogy ez most mégis inkább távlati cél” – mesélte Törőcsik, de barátnője is osztozik a világváros iránti rajongásában, bár mint mondja, egyelőre még nem opció a költözés.

„Nekem is nagyon bejött New York. Már kétszer voltam kint Danival. Közel áll hozzám az amerikai mentalitás. Őszintén szólva, sokkal közelebb is, mint a magyar. (...) Három éve jöttem haza Hongkongból, ahol tíz évig éltem. Mostanra barátkoztam meg a gondolattal, hogy itthon maradunk. Dani elképesztő dolgokat ért el a szakmajában, és most jutottunk el arra a pontra, hogy a kapcsolatunkra tudunk koncentrálni” – árulta el a modell, aki a jövőben szeretné kipróbálni magát akár műsorvezetőként is, de szívesen szerepelne akár az Ázsia Expresszben vagy a Dancing with the Starsban is.