A versenyző szerint furcsa ennyire kívülről látnia magát.

A fináléhoz közeleg a Next Top Model Hungary, már csak hat lány van versenyben – köztük Kouyaté Hawa Krisztina is. A 22 éves lány most a Ripostnak mesélt arról, mennyire várta már, hogy adásba kerüljön a műsor, illetve, hogy visszanézhesse az epizódokat.

„Már amikor forgattuk is láttam, hogy ez egy sokkal színvonalasabb műsor lesz, mint mondjuk egy valóságshow, nyilván ezért is jelentkeztem. És emiatt nagyon vártam, hogy elkezdődjenek az adások, mert nagyon kíváncsi voltam.

Egyébként érdekes visszanézni. Régóta gondolkoztam rajta, hogy vajon hogy nézhetek ki TV-ben, vagy úgy, ha mások videóznak, és nem én magamat, mint a TikTokon.

De nekem nagyon tetszik, és nagyon furcsa olyan reakcióimat is látni, amik természetesen jönnek, de nem feltétlenül veszem észre őket a hétköznapokban” – árulta el a fiatal modellaspiráns, aki nem rejtette véka alá valódi érzelmeit a felvételek alatt sem.

„Én úgy gondolom, hogy az adásokban 100%-osan önmagamat látom, és örülök neki, hogy ennek az őszinte és érzelmes lánynak mutatnak be. Én a való életben is ilyen vagyok. És úgy gondolom, hogy a segítőkészségem is átjön, még akkor is, ha ebben a műsorban ez inkább hátrány, mint előny. Úgyhogy én nagyon örülök annak, amit látok, és büszke is vagyok magamra.”