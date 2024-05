Bírja a katonás rendet is.

Ha nem a színészetet választotta volna, Köllő Babett most biztosan rendőr lenne. A színésznő legalábbis azt mondja, hogy gyerekként a rendőri pálya is vonzotta.

Nekem gyerekkoromban, amikor álmodoztam arról, hogy mi szeretnék lenni, két opcióm volt. Az egyik persze a színészet, a másik pedig, hogy elmegyek gimnáziumba, és utána rendőrtisztibe. Én imádom a fegyelmet.

„Mindig csapatban játszom, a táncnál is az együttesben, és a színházban is, szerintem egy színész tök jól be tud illeszkedni a hierarchiába. Például egy élő show-nál is minden, másodpercre pontosan, ki van számolva, és én bírom ezt a katonás rendet. Azon belül persze lehet önmegvalósítani, de gyakorlatilag maga a rendszer nagyon fegyelmezett. Épp ezért nyűgöz le ennyire a cirkusz is mint műfaj, hiszen ott mindennek tökéletesnek kell lennie, mert komoly sérülés lehet belőle, ha nem” – fogalmazott a Ripostnak a Sztárban sztár leszek! zsűrije, akinek magánéletében nagyon fontos a fegyelem.

„Nagyon érdekes, hogy amíg a munkámban bármikor képes vagyok váltani, ha arra van szükség, és átértékelni az adott helyzetet, addig a magánéletemben minden apró változtatástól kivagyok. Ha azt mondja a férjem, hogy megváltozik a program, és holnap, mondjuk, legyen más helyette, akkor teljesen befeszülök. Mivel megengedem a munkámban ezt az állandó változást, emiatt a magánéletemben kell a stabilitás. És a lövészet is ezért áll hozzám nagyon közel” – árulta el Köllő Babett, aki a minap kipróbálta az airsoftfegyvereket.

„Már nézegetem is ezeket az airsoftfegyvereket, mert jó buli volt lőni vele, és elképzelhető, hogy veszek egyet. És abban is biztos vagyok, hogy Milla is nagyon élvezné. Egyébként jól is megy, és abszolút ilyen szuperhősnek, meg Lara Croftnak érzem közben magam. Lehet, hogy egy jó filmes szerep még eltalálhatna ezzel kapcsolatban. Ha a rendőrtisztiről már lemaradtam, legalább még eljátszhatnám.”