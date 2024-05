Szépségversenyen járt az influenszer.

Fotó: TV2

A Jákob Zoltán kegyeiért folyó küzdelmet ugyan elvesztette a Nagy Ő című realityben Péntek-Gyulai Virág, de arról nem mondott le, hogy az álmait kövesse és megtalálja az igaz szerelmet. Nagy Ő Virág egyébként modellként és fitneszversenyzőként tevékenykedik, így gyakran utazik a világban. Ezúttal Balira látogatott, hogy egy ottani szépségversenyen vegyen részt, amit egyúttal egy csajos kikapcsolódással kötött össze. A fitneszversenyző a Ripostnak azonban arról számolt be, hogy egy kellemetlen eset árnyékolta be a kint létét. Mint kiderült az egyik nap ellátogattak egy majomrezervátumba is, ahol az egyik állat megharapta.

Még a hajamat is megtépte. Sikítottam, és futottam. De azt mondták, hogy ez mindennapos, és nem szabad a szemükbe nézni. De csak a táskámhoz nyúltam, mert azt akarta kinyitni. Ezek a majmok elcsennek mindent, és erre figyelni kell. Én meg nem hagytam magam, és ahogy a táskámat elhúztam, véletlenül meglöktem. Nem nagyon, de az a kicsi pont elég volt, és elgurult a gyógyszere.

– mesélte az esetet a lapnak Nagy Ő Virág, akinek ezután orvoshoz kellett fordulnia.