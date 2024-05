Fotó: Velvet/ Kovács Tamás / MTI

A napokban adott interjút Lovasi András, a Kispál és a borz énekese a szeretlekmagyarorszag.hu-nak, melyben arról beszélt, hogy szerinte ma is vannak nagyon jó fiatal zenekarok abban a stílusban, amit ők képviselnek. Akadnak köztük olyanok is, melyeket méltó utódnak tart az együttesük.

„Szerintem a 2020-as években is születtek már most olyan dalok, amik valószínűleg tíz év múlva is hallgathatók és énekelhetők lesznek, és nem kell szégyellni őket, mint mondjuk egy Kozsó-számot” – fogalmazott Lovasi.

Az Ámokfutók frontembere nem reagált a kijelentésre, egészen mostanáig kellett várni, hogy közösségi oldalán megnyilvánuljon.

Elfogadnám a kritikát olyan embertől, aki nálam többet tett le az asztalra! Az általa »szégyellt« dalaim számtalan platina-és aranylemezről származnak, 31 dalom lett number ONE a slágerlistán, 27 sztár-együttest alkottam eddig. Lássuk majd azokat a 2020-as slágereket 30 év múlva! És amíg az én dalaimat több mint 30 éve több millióan, minden korosztályból ismerik és éneklik, én próbálok emlékezni a 2020-as Év Slágerére, pedig csak 4 éve volt! Neki pedig sok sikert kívánok, remélem újra összeállnak, és alkotnak annyi arany- és platinalemezt és produkciót, mint én, csinálja utánam a rengeteg fellépésem mellett! 34 év után a pályán, pedig neki is küldöm a legújabb dalomat, a Chinese Love-ot!

– írta Kozso, majd azt is hozzátette: azért reagált csak most, mert a hétvégi fellépései miatt korábban nem volt ideje.