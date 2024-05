Komoly döntés előtt áll a Sztárban sztár leszek! felfedezettje, Bari Laci, aki már negyedik éve tanít egy alapfokú magán zeneiskolában, de az énekesi karrierjét egyre nehezebben egyezteti össze a pedagógusi pályával. Döntését pedig nehezen tudja meghozni, hiszen mind a kettőt imádja csinálni. Erről a Ripostnak mesélt az énekes:

Ki akartam próbálni, hogy milyen átadni azt a tudást, amit én is kaptam, és fejlesztettem az évek során. Tisztelem nagyon a tanárokat, pedagógusokat, hiszen a családomban is rengetegen vannak zenetanárok. Szeretek tanítani, úgy is érzem, hogy volt értelme az időnek. De komoly döntés lesz, hogy folytatom-e jövőre a munkát