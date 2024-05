Műtétje után járja az országot, hogy gyerekeken segíthessen.

A Farm VIP műsorvezetőjét, Gáspár Zsoltit nemrég harmadszor is meg kellett operálni, de mégsem tud nyugton maradni: jótékonysági akcióba kezdett, melynek célja, hogy gyerekeket lepjen meg ajándékcsomagokkal országszerte. Bár az orvosi beavatkozás testileg és lelkileg is megviselte, így is napok óta úton van.

„Nagyon fontosnak tartom a megelőzést, ezért minden évet laborral és szűrővizsgálatokkal kezdek, ez idén is így volt. Teljesen ledöbbentem, amikor az orvos közölte, baj van. El kellett mennem tükrözésre, akkor derült ki, hogy a kipufogót műteni kell.

Ha van valami, amitől rettegek, na az a műtét. Nem volt mit tenni, altatásban elvégezték az operációt. A doki elmondta, hogy utána pihenni kell, nem szabad megerőltetnem magam. Utána ráadásul a vállamat is műteni kellett, szintén altatásban.

De hát én állandóan úton vagyok, intézkedek, a pihenés nem az én műfajom! Nem is tudtam megállni, hogy ne ugyanúgy éljem az életem, ahogy előtte. Meg is lett a baj! Úgy eldurvult a helyzet, hogy harmadjára is operálni kellett.” – mesélte akkor a Borsnak Gáspár Zsolti, aki egyszerűen nem volt képes piheni, és ezért az országot járja, hogy segíthessen.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy jól érzi magát, de tisztában van vele, hogy az őrült tempóval, amit diktál magának alaposan veszélyezteti az egészségét.

Nincs megállás, továbbra is teljes gőzzel megyek előre, még akkor is, ha az orvosom nem igazán örül ennek. Kaptam egy speciális gyógypárnát, végig azon kell ülnöm, hogy ne fájjon a fenekem. Már azért sokkal jobb a helyzet, a gyerekekért pedig mindent megteszek, számomra elképesztően fontos a jótékonykodás, és valóban szeretném, ha eljutna az emberekhez, hogy minden gyerek egyforma.

– jelentette ki.