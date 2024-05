Keveseknek tűnhetett fel a dolog. Az erről készült felvétel most futótűzként terjed a neten.

Nehezen lehet túllépni azon, hogy Azahriah zsinórban három este is gigakoncertet adott a Puskás Arénában, hiszen ezzel a fiatal énekes-rapper nem csupán történelmet írt, de az egész országot összehozta. Ezt bizonyítja az is, hogy a közösségi oldalakra még napokkal a „tripla Puskás” jelenség után is kerülnek fel újabb videók a nagyszabású koncertekről, vagy éppen az azt követő afterről, amely hasonlóan nagy port kavart.

Mivel magyar előadó soha nem adott el ennyi jegyet korábban, az egész csapat hatalmas kihívásnak érezte ezt az egészet, ezért mindent igyekeztek megtenni annak érdekében, hogy a show felejthetetlen legyen. Így tettek a táncosok is, akik közül az egyik fiatalembert egy kisebb baki ért a lendületes koreográfia hevében egy videó tanúsága szerint. Mint az az alábbi TikTok-videóban is látható, Fekete Dániel tánc közben véletlen felugrott a lépcső első fokára, s így kiment a bokája, valamint egy pillanatra leült a földre is, de profi módjára mentette a helyzetet. Sokak nagy megdöbbenésére tovább folytatta a táncot.

bokám kilépett a beszélgetésből

– írta a futótűzként terjedő videóhoz a táncos, aki kommentben nem győztek dicsérni kitartásáért a TikTok-felhasználók. Az nem derült ki, hogy komolyan megsérült-e.