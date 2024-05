Minden ékszerének nyoma veszett.

Britney Spears körül továbbra sem csillapodnak a kedélyek. Miközben aggódik a mentális egészsége miatt, az énekesnő elhagyta a stabilizáló gyógyszereit, rendszeresen fogyaszt alkoholt és kábítószereket, illetve viharos viszonyt folytat bűnöző élettársával, akivel legutóbb nyilvánosan összeverekedtek egy átmulatott éjszaka után egy Los Angeles-i hotelben. A szürreális esetről aztán képek is napvilágot láttak, melyeken az énekesnő látható, ahogy a szállodai folyóson üvöltözött az emberekkel, gyakorlatilag félmeztelenül. Később sérült bokája miatt mentőt is hívtak hozzá.

A 42 éves popsztár ezúttal közösségi oldalára posztolt egy felvételt, amin az látható, ahogy sorra húzogatja ki az ékszeres doboza fiókjait, melyekből állítása szerint ellopták az összes ékszerét. Spears hozzátette, hogy elővigyázatosságból már csak olcsó, hamis ékszereket vásárol magának, de a lopás így is nehezen érinti, ugyanis néhány, eredetileg neki készített értékesebb darabnak is nyoma veszett.

A Ventura megyei seriff hivatalának szóvivője ugyanakkor a Page Sixnek megerősítette: Nem kaptak semmilyen hívást a szolgálatnál, ami a Spears-rezidenciájából történt lopásról szóló bejelentést tartalmazna. Az állítólagos betörés ellenére Spears két videót is posztolt, amelyekben jó kedélyűnek tűnt. Az egyikben azt állította, hogy „12 méretet fogyott”, a másikban pedig azt írta, hogy nyelvpiercinget szeretne. Spears képviselőit is keresték, de nem kommentálták a hírt.