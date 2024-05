Egy teljesen új szintet szeretnének a házra.

Rövidesen nyolcfősre duzzad Kulcsár Edina és G.w.M, azaz Varga Márk családja, akik már nagyon várják közös kisfiuk érkezését. Az egykori szépségkirálynő és a rapper a baba nyár végi érkezése miatt ráadásul elérkezettnek látta az időt arra is, hogy otthonukat bővítsék: előző kapcsolataikból született és közös gyermekeiknek is külön szobát szeretnének kialakítani, ezért drasztikus változtatásokat terveznek.

„Lesz majd babaszoba, ha már szükség lesz rá. Eleinte ugyanis velünk alszik majd a kicsi, Amarával együtt” – kezdte a hot! magazinnak a rapper, mire felesége átvette tőle a szót.

Veszünk majd egy óriási ágyat! Nagy felújításra készülünk. Az a tervünk, hogy mind a hat gyerekünknek legyen külön szobája, amihez tartozik egy gardrób és egy fürdő. Egy teljesen új szintet szeretnénk a házra. Márk lánya már iskolás, a fiam, Medox pedig jövőre kezdi a sulit, ezért most már szeretnénk megteremteni számukra ezt a magánszférát. Szóval a terv az, hogy minden gyerekünknek legyen egy kis saját rezidenciája a házon belül

– osztotta meg terveiket a büszke édesanya, aki férjével a közös kislányuk, Amara bölcsődébe íratásával nem kapkod, az pedig alapszabály, hogy ha az egyik gyerek kap ajándékot, akkor az összes többi is.

„Alapvetően nem szeretném bölcsődébe íratni Amarát, meg majd a fiunkat sem. Viszont ha találok egy komoly bölcsit, ahol például azonnal elkezdődik az angol nyelvvel való ismerkedés, akkor az tetszene, oda beíratnám őket. Számomra nagyon fontos, hogy minél hamarabb megkezdődjön az oktatás, s azon belül az angol. (...) Aranyszabály a házban, hogy olyan nincsen, hogy csak az egyik gyerek kap valamit. Ugyanabban a szeretetben és törődésben részesülnek, de ugyanez igaz bármilyen játékra, csokira és minden másra. Például ha az egyik kinyit egy csipszet, akkor az természetes, hogy körbekínál mindenkit” – árulta el G.w.M, mire neje példát is hozott:

„A múltkor az egyik kinőtt egy cipőt, ezért mind az ötnek vásároltunk újat, még Amarának is. Ugyanez igaz a szülinapokra is: mindenki kap ajándékot. A tortafújásnál pedig többször is meggyújtjuk a gyertyákat, hogy mindenki el tudja őket fújni” – idézte Kulcsár Edina szavait a Bors.