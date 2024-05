Nem akarta cserbenhagyni rajongóit.

Lady Gaga az első volt a nagyobb világsztárok között, aki először indult több kontinenst is érintő turnéra a covid-járvány után – ez volt a 2022-es The Chromatica Ball, amely Los Angeles-i állomásán koncertfilmet is rögzítettek, ugyanezen a címen. A popsztár filmjének múlthéten tartott premierjén elárulta, különleges időszak volt ez, hiszen végre újra együtt énekelt és táncolt több ezer ember estéről estére teltházas műsorain.

Mint kiderült, az énekesnő öt fellépést csinált végig koronavírussal küzdve,

nem akarta ugyanis cserben hagyni a rajongóit azzal, hogy lemondja a koncerteket. Természetesen stábját, táncosait tájékoztatta a dologról, így mindenkire ráhagyta a döntést, részt vesz-e ennek fejében a koncerteken.

Gagát beismerése után sokan méltatták tűrőképessége és rajongói felé érzett alázata miatt, többen azonban felelőtlennek nevezték, amiért veszélynek tette ki közönségét betegen fellépve.

(HVG)