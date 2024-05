A séfnek már kínos, hogy kétnaponta kell kitennie az álláshirdetését.

Rácz Jenő az RTL Reggeli műsorának vendége volt, ahol arról is mesélt, hogy új street food éttermet készül nyitni, de külföldön is szerencsét próbál majd. Rengeteg munkája mellett persze igyekszik a családjára is minőségi időt szánni, de azért bevallotta, hogy egyre nehezebben egyezteti össze a teendőit. A beszélgetésből szintén kiderült, hogy az üresedései miatt folyton munkaerőt keres, és maga mellé is szeretne egy jobbkezet, amolyan „elnöki asszisztenst”.

Már az a ciki, hogy igazából kétnaponta ki kell tegyem, hogy keresünk embert. Sajnos megváltozik a világ. Annyira nem akarnak az emberek talpalni és dolgozni, hogy már szinte ritka, hogy valaki lelkesen jön és megvan benne, ami kell. Én már annyira kétségbe vagyok esve, hogy ha valaki jónapottal köszön, már felvettem...

– vallotta be a sztárséf, aki azt is elmondta, miben látja ennek az okát: mindenki nagyon gyorsan akar karriert csinálni.

Ez egy generációs dolog. (...) Manapság évről évre váltanak munkahelyet, tapasztalat ugye kevesebb, viszont az igény az nagyobb. Ezáltal nagyon nehéz elhivatott embereket találni.

– magyarázta Rácz Jenő, de a műsorvezető azt is felvetette, hogy a séfként ő is nagyon fiatalan csinált karriert: „Igen, csak én heti hat napot dolgoztam, napi tizenhat órában... A mai fiatalságnak pedig négy napot kell dolgoznia és van, hogy ennyit sem akarnak” – tette hozzá.