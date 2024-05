Az üzletasszony folyton képes megújulni.

Tomán Szabinát láthattuk már a Cápák között című műsor befektetőjeként, jelenleg pedig a Next Top Model Hungary zsűritagja, ahol a modellkarrierje során szerzett tapasztalatait hasznosítja. Most a sikeres üzletasszony a hot! magazinnak adott interjút, melyben többek között a szeretteiről és a családi életéről is mesélt. Tomán pontosan egy éve házasodott össze párjával, Szini Béla üzletemberrel, akivel azóta is boldogan élnek. A lap kérdésére az elmúlt közös évükből férje szarvasgombás tésztáját emelte ki viccelődve az üzletasszony.

Ritkán készít, és szerintem az övé a legfinomabb a világon. Körülbelül két hónappal ezelőtt csinált utoljára; későn mentünk haza, a gyerekek már aludtak, én megkaptam a legfinomabb tésztát, és beszélgettünk egy jót, nagyon szép este volt.

– mondta Tomán, majd arról is szó esett, hogy sokszor váltott életmódot az életében, amit szükségesnek tart.

Szerintem az képes a mai rohanó világban talpon maradni, aki nem fél a változásoktól. Amikor Tatabányáról, a szűk kis baráti körömből egyik hétről a másikra Rómában, egy spanyol lépcsős bemutatón szerepeltem Naomi Campbell mellett, az olyan volt, mintha a holdra szálltam volna le. Azóta az ilyenkor feltörő adrenalinból töltekezem, és ha elérek egy olyan helyzetet, amiben jól érzem magam, akkor mindig szeretnék egy kicsit továbbmenni, mert kíváncsi vagyok, mit tudok kihozni magamból.

Mint fogalmazott, soha nem kockáztatná sem a magánéletét, sem az üzleti életét, de amúgy mindig kicsit kijjebb tolja a komfortzónája határát, mert érdekli, hogy mit tud kihozni még magából. Az üzletasszony két lányáról is beszélt, Szofi 6 éves, míg Amira most lesz 18. Utóbbiról alig tudja elhinni, hogy felnőtt korba lép.

Még mindig nem tudom kimondani, hogy van egy felnőtt gyermekem, és mindig meghatódom a gondolatra. Most kilép a nagyvilágba, olyan felelősségek közé, amikkel szemben eddig próbáltam védőhálót tartani. Eddig is igyekeztem segíteni a döntéseiben, végigkísérni, hogy érezze, önálló személyiség. De azt látom, hogy egy kicsit megriadt attól, hogy most már ő a felnőtt. A minap is furcsa volt számára, hogy neki kellett aláírnia valamit. Akkor azt mondtam, hogy most már te dönthetsz mindenről, ami a magánéletedet, a karrieredet, a jövődet befolyásolja. Azt csinálsz, amit szeretnél, de ha segítségre van szükséged, én itt vagyok mögötted.

– idézi Tomán Szabinát a Bors.