Jó útra tért a celeb.

Fotó: RTL

A börtönből szabadult Caversaccio Aurelio úgy tűnik, az egykori botrányos ügyei után kislánya és új kedvese hatására végre jó útra tért. A ValóVilág 6. évadának győztese mostanság boldogabb, mint valaha, és már szárnyra kapott az a pletyka is, hogy hamarosan szeretné feleségül venni gyermeke anyját. Aurelio legutóbbi Instagram-sztorija pedig arra enged következtetni, hogy elkezdte terjeszteni az igét, és már életvezetési tanácsokkal is szolgál követőinek.

Engedd el ezt a bort. Figyelj! Most ezt a fiataloknak mondom, mert most 30-40-50 évesen téged már hova győzzelek meg. Tudom, hogy én lettem az új Dalai láma, amióta elolvastam 35 könyvet, de ettől függetlenül én azt mondom nektek, hogy a vízzel jártok a legjobban. Egészséges, olcsó és képben vagy tőle. A bortól mi van? Megiszok 3 decit és a világomat nem tudom, le kell feküdjek aludni

– idézi a Ripost az egykori valóságshow-hőst, aki látszólag komoly változásokat eszközölt az életében, így most vélhetően távol tartja magát a féktelen bulizástól és ivástól.

Egyébként a krisztusi korban lévő celeb lemezlovas barátja, Pumped Gabo is egy éve már tartózkodik az alkoholtól, így a bulikon, amiken zenél is józanul tolja végig. A lapnak korábban azt is elárulta, milyen közös terveik vannak Aurelioval: