A 65 éves színész imádta Aragorn karakterét alakítani.

Viggo Mortensen a napokban a GQ magazinnak adott interjújában mesélt arról, hogy a legújabb, The Dead Don't Hurt című filmjében a legendás kard, az Andúril is feltűnik, amelyet A Gyűrűk Ura: A király visszatérben korábbi karakterénél, Aragornnál láthattak a nézők. A 65 éves színész rá is kérdezett az új Gyűrűk Ura-film producerénél, Peter Jacksonnál, nem bánná-e a dolgot.

Ennek kapcsán merült fel a kérdés, Mortensen vállalná-e, hogy a nemrég bejelentett Gollam-filmben újra Aragorn bőrébe bújjon.

Nem tudom pontosan, miről fog szólni a sztori, nem hallottam róla. Talán majd eljut hozzám is. Szerettem eljátszani azt a karaktert, sokat tanultam belőle. Nagyon élveztem. Csak akkor csinálnám újra, ha megfelelőek lennének a feltételek, érve ez alatt például azt, hogy hány éves vagyok most. Csak akkor csinálnám, ha a karakter szempontjából is megfelelő lenne. Bolondság lenne másképp megcsinálni

– mondta Mortensen. A film egyébként Andy Serkis rendezésében készül.

(via LadBible , IGN Hungary )