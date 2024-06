Kis híján elvált három gyermeke édesanyjától, Tápai Szabinától, ám most újra boldog lehet Kucsera Gábor, aki nehéz éveket tudhat maga mögött. A világbajnok kajakozó és az exkézilabdázó néhány hónappal ezelőtt békültek ki egymással, miután mindent sikerült megbeszélniük, Kucsera ugyanis bevallotta, hogy többször is hűtlen volt feleségéhez. Két évig váltak, csak nem papíron, mert nem úgy adta az élet, és most örülnek, hogy végül nem adták be a válási papírokat.

Kucsera, aki nemrég a Marsra magyar! című sorozatban is szerepet kapott, ennek kapcsán úgy fogalmazott:

Nagyon megváltoztam, jó kedvem van, három év után végre boldog vagyok, de ez a három év, ami mögöttem van, az kemény volt

– mondta a Blikknek az egykori sportoló, aki versenyzőként tanulta meg, hogyan kell gyorsan túllendülni a mélypontokon.

Nyilván egy időben elvitt az élet, főleg a rossz olimpiai szereplésem után. Azokban a dolgokban, amelyek motiváltak, éltettek, vakvágányra futottam és azt gondoltam, hogy a buli, az éjszakázás, meg a csajozás majd jó lesz nekem. És sajnos nem változtam sokat, nem lettem jó fiú a házasságom alatt. Ott is voltak hullámvölgyek, rossz periódusok és nekem kellett ez a három év, hogy megtaláljam újra azt az utat, amin most járok

– magyarázta az Ázsia Expressz korábbi győztese, aki azt követően jutott mélypontra, hogy a 2008-as pekingi olimpián Kammerer Zoltánnal negyedikek lettek.