Ungár Katalin eddig inkább háttérben maradt.

Eddig csak nagy ritkán szerepelt és soha nem is hangoztatta, hogy ő Jákob Zoltán volt felesége, Ungár Katalin azonban a minap kivételt tett, s a multimilliárdossal való házasságáról is mesélt egy keveset, sőt: az otthonába is beengedte a Tények Plusz stábját.

Ungár Katalin két gyermeket szült Jákob Zoltánnak, akit a munkájában is támogat. Tizenkét éve váltak el, de azóta is együtt dolgoznak, Ungár pontosabban Jákob márkáival foglalkozik. A körömbirodalmuk kapcsolatuk alatt kezdett el épülni, de akkor még nem tudták, hogy vállalkozásuk ennyire virágzik majd.

„A kezdetekben inkább támogattam, mert jöttek a gyerekek, velük voltam otthon. Amikor másfél éves volt a kisebbik, akkor kezdtem el önállóan dolgozni. Teljesen szabad kezet adott nekem, úgy gondolom, bizonyítottam, hogy jól csinálom, amit csinálok. Onnantól kezdve teljesen egyedül vittem az egyik márkát. Szerintem elég nagyra sikerült varázsolnom” – magyarázta az exfeleség, aki a válásról csak szűkszavúan beszélt.

Mindketten változtunk, a változással egyre távolabb került az értékrendünk, a gondolkodásunk. Kiderült, hogy nagyon mások vagyunk

– indokolta meg röviden.