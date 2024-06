A színész pszichológust is felkeresett előző szakításakor, akinek jótanácsát is megosztotta.

Stohl András immáron 4 éve él boldog házasságban feleségével, Vicával, akivel 10 évvel ezelőtt ismerkedtek meg. Kislányuk, Bella Julianna 2022-ben látta meg a napvilágot.

A színész felidézte, előző partnereivel, azaz Tordai Éva divettervezővel (akitől Stohl Luca és Stohl Rebeka lányai születtek), valamint a Nemzeti Színház táncosával, Stohl Franciska és Stohl András Barnabás édesanyjával, Ancsival is egyaránt 12 évet töltött, sőt azt is elmesélte, szerinte miért értek véget ezek a kapcsolatok

„Az első feleségemnek, Évának nyilván az életmódomból lett elege, úgyhogy nem én váltam meg tőle. Az egy rettenetes nagy kudarc volt. Nagyon rosszul éltem meg. Aztán Ancsival szeretetté alakult a kapcsolatunk, elmúlt belőle a tűz, majd volt egy ‘rés’, jött Vica, és így lett új családom” – kezdte az ötgyermekes családapa, hangsúlyozva: egyáltalán nem volt könnyű számára a váltás. Olyannyira sokat őrlődött a lezárás kapcsán, hogy szakember segítségét is kérte, a pszichológus azonban meglepte tanácsával.

Azt hittem, arrafele fog terelni, hogy minden a család, de nem. Helyette azt mondta: „András, ha maga boldog, a gyerekei is azok lesznek. Ha maga boldogtalan, akkor ők is ezt fogják tovább vinni. Mennyivel jobb kép számukra az, hogy hazamegy az előadás után, leül a tévé elé, iszik egy sört, nézi a meccset és nem foglalkozik a párjával, gyerekeivel? Akkor viszont, ha szeretetben él, boldog és a gyerekek is magukkal lesznek, sokkal koncentráltabban fog velük is törődni. Maga nem elhagyja a gyerekeit, hanem elköltözik!”