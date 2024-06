Az egyelőre kérdőjeles listán pedig olyan nevek bukkantak fel, mint például Lindsay Lohan.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, most már hivatalos: érkezik a harmadik Tőrbe ejtve-film, a forgatások pedig a következő napokban-hetekben meg is kezdődhetnek már. Ahogy az előző két rész, úgy a Wake Up, Dead Man is sztároktól nyüzsög majd, a már most impozáns körhöz pedig új neveket jelentettek be nemrég.

A Vulture információi szerint Andrew Scott, Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Kerry Washington és Glenn Close, no meg persze a főszerepet alakító Daniel Craig mellé Mila Kunis és Jeremy Renner, valamint Daryl McCormack csatlakozott, de több lap is úgy értesült, hogy még mindig nem teljes a lista, folynak a tárgyalások Tom Hardyval és Lindsay Lohannal is.

Magáról a történetről egyelőre nem sokat lehet tudni, azon kívül, hogy a második rész görögországi kitérője után újfent az Egyesült Államokban játszódik majd, valamint hogy a rendező szerint ez lesz Benoit Blanc eddigi legveszélyesebb kalandja.