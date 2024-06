Uma Thurman és Ethan Hawke lánya befutott színésznő lett.

Maya Hawke-ot legtöbben a Stranger Things című Netflix-sorozatból ismerhetik, amelyben Robin Buckley-t alakítja. Még 2019-ben, pontosabban a harmadik évadban csatlakozott a sci-fi sorozat stábjához, jóllehet karrierjét modellkedéssel kezdte, s nem is tagadja, van egy sanda gyanúja afelől, hogy színésznőként leginkább a szülei, Uma Thurman és Ethan Hawke révén futott be, ám az, hogy nepo babyként tartják számon, cseppet sem zavarja.

Maya Hawke a Volt egyszer egy... Hollywood címűfilmben is kapott szerepet, melynek szereplőválogatására olyan casting-videót készített, amelyben utalásképpen édesapja, Ethan Hawke is feltűnt. Az emiatt kapott rosszindulatú megjegyzések kapcsán a színésznő nemrég a The Times-nak azt nyilatkozta:

Elég durván kigúnyoltak engem azért a videóért. Soha nem akartam azt sugallni, hogy azért kaptam szerepet, mert nepo baby vagyok, de végül mégis így tettem

– mondta Hawke, kitérve arra, hogy Tarantino komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy sok fiatal hollywoodi színésznek adjon esélyt. Ő pedig ahelyett, hogy nevet változtatott volna és átesett volna egy orrműtéten, hogy egyedül, a saját sikerei révén érvényesülhessen, inkább őszintén vállalta családi hátterét.

A 'megérdemel' szó olyan bonyolult. Sok olyan ember van, aki megérdemelné, hogy ilyen élete legyen, de mégsem élheti ezt az életet, de én elfogadtam, hogy úgy jutottam el oda, ahova, hogy meg sem érdemeltem. Ha nem éltem volna a lehetőséggel, akkor sem lenne jobb senkinek. (...) Szerencsés dolog ilyen helyzetben lenni. Mondjon bárki bármit, az a szüleimmel való őszinte és jó kapcsolatomon semmit sem változtat

– jelentette ki a 25 éves színésznő.

