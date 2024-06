Szoros volt a küzdelem, és visszatértek a kiesett versenyzők is.

Fotó: TV2

Vasárnap este véget ért a Tv2 képernyőjén futó Next Top Model Hungary. A modellműsor fináléja meglehetősen mozgalmasra és látványosra sikeredett, hiszen a legjobb négy versenyző a Dancing with the Stars férfitáncosai segítségével egy-egy rövid koreográfiát is előadott, emellett sztárvendégek, valamint a már kiesett szereplők is visszatértek egy közös catwalk erejéig.

A kifutón a lányok Merő Péter zsűritag, divattervező ruháit viselték, míg az utolsó fotózáson a másik ítész, Tombor Zoltán fényképezte a lányokat.

A dobogóról épp csak lecsúszott a 22 éves Kouyaté Hawa Krisztina, harmadik helyezettként pedig Vidéki Vivien zárta a versenyt. Az ország következő topmodelljének címe Czibolya Nikolett és Mészáros Lili között dőlt el, végül a zsűritagok az utóbbinak ítélték azt, valamint az ezzel járó kétéves modellszerződést, címlapfotózást és a 10 millió forintos fődíjat. A pityergő győztesnek álló tapssal gratulált az egész stúdió, de párja, családja, illetve a műsor másik két Lilije is azonnal a nyakába borult.