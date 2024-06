Íme az igazság.

Horváth Charlie idén tölti be a 77. életévét, de mégsem tervezi, hogy lassítana, sőt. Az ország egyik legismertebb énekese hatalmas Aréna-bulira készül, illetve nemrég megjelent az életrajzikönyve, amiben sajátos humorát is megvillantva életkorával megegyező számú sztorit mesél el. Most a Kiskegyednek adott videóinterjút, melyben arra a sokakat foglalkoztató kérdésre is válaszolt, hogy miért hord mindig napszemüveget.

„Azt kell tudni, hogy elég rossz a szemem, a hallásom sem a legjobb már... Pontosabban a bal fülemmel van baj.” – vallotta be az énekes, aki mindezt annak tulajdonítja elsősorban, hogy hosszú ideje lép fel nagy hangerő mellett.

Ez egy Ray-Ban szemüveg volt, 2004-ben egy hajón vettem, ez akkori design. Azóta kutatom ezeket a szemüvegeket, és időnként egy-egyre, ha külföldön vagyok, rátalálok. Ki van cserélve, és közel- és messzelátó szemüveg, tehát én ezt azért is használom, hogy lássak rendesen. Főleg közelre nem látok nagyon jól. Ha olvasni szeretnék, akkor ez nagyon fontos.

– magyarázta Charlie, majd arról is beszélt, hogy szerinte az erős fényű színpadi spotlámpák miatt romolhatott el a szeme.

Rengeteg fellépésen vagyok túl, és a spotlights még régen nagyon divatos volt. A fejgéppel megtaláltak bennünket – nemcsak engem, gondolom, a többi kollégát is –, szétvakítottak bennünket, amit most sem nagyon szeretek. Ha vannak nagy koncertek, főleg nagyobb művelődési házakban soha nem kérem a fejgépet, mert szeretnék kontaktusban lenni a közönséggel. Ugyanis még ezen keresztül is szétvakítanak.

– fogalmazott az előadóművész, aki egyébként otthon is hordja az egyedi lencsés napszemüvegeit, de tévézéshez például már nincs rájuk szüksége.