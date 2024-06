Tapasztalata szerint „az a nő, aki farkat növeszt magának, rossz úton jár”.

Jakupcsek Gabriella az új könyve, a Csakazértis szerelem kapcsán vendégeskedett Lakatos Levente Levente klubja című podcastműsorában, amelyben többek között a saját házasságáról is megosztott néhány részletet. A 61 éves riporter, műsorvezető immár 31 éve alkot egy párt Kliegl Ádámmal, idén pedig már 25 éve lesz annak, hogy házasságot is kötöttek, nem véletlenül beszél tehát arról, mi a titka egy hosszú párkapcsolatnak.

Jakupcsek úgy véli, mostanra megváltozott a párkapcsolatok dinamikája, de a mai nőkről is megvan a véleménye.

Látom a baráti körömben a fiúknál, meg a saját fiaimnál, hogy rettenetesen taszítóak tudnak lenni a nők. Ezt ki kell mondanom. Tehát az a nő, aki farkat növeszt magának, rossz úton jár. És minden lehetséges segítséget megkap a társadalomtól, hogy ezt megtegye, ha akarja. A Tinderen a második kérdés, hogy holnap akarsz-e gyereket, de az első, hogy átjössz-e. Erről nekünk kell elbeszélgetnünk a lányainkkal!

– jelentette ki Jakupcsek, akinek szavait a Blikk idézte.

Az írónő aztán a női-férfi szerepekről is véleményt mondott. Mint mondja, magát domináns nőnek tartja, de azért törékeny virágszál is tud lenni.

„Kell egy »házvezetőnő« egy kapcsolatban is. Ezt egy férfinek nem úgy kell megélni, hogy őt leuralják, hanem úgy, hogy ha a vasalt ing jó, ha ott lóg, akkor ne csodálkozzon, hogy azt is megmondják, mit vegyen a boltban. Ez egy szereposztás, és szerintem ezt kell tisztázni az elején, hogy ki mit csinál, és mit vár el a másiktól. Tehát vannak dolgok, amikhez én nem nyúlok hozzá, mert férfidolognak tartom, nem foglalkozom a kerékcserével, nem én vagyok, akinek a zárat meg kell javítania, ha beragad. Cserébe gondoskodom róla például, hogy gyógyszert vegyen be, és még sorolhatnám…”