Fotó: TV2

Dulin Mettát a nézők a Nagy Ő második évadában ismerhették meg, amikor Árpa Attila kegyeiért versengett, majd azóta a Kőgazdag fiatalokban is felbukkant, ahol egy másik oldalát mutatta meg a nyilvánosságnak. A realitysztár milliókat költ külföldi kiruccanásaira, egyik kedvenc úti célja Dubaj, ahol rendszeresen megfordul. Dulin a Ripostnak most elárulta, bár tisztában van vele, hogy költséges az ízlése, viszont mindig is arra nevelték, hogy becsülje meg a vagyonát és az értékeit.

Engem egészen pici korom óta arra tanítottak a szüleim, hogy értékeljem, amim van. Nem kaptam meg ész nélkül mindig mindent, amikor csak kinyitottam a számat. Próbáltak arra tanítani, hogy akkor jutsz egyről a kettőre, ha nem folyik ki a pénz a kezedből

– jegyezte meg Kőgazdag Metta, aki szerint fontos, hogy tudja az ember mindennek a valódi értékét, és tudja is azt megbecsülni.

A szőkeség soha nem tagadta, hogy imádja a fényűzést és a luxust, de igyekszik mértékletességet tartani, és tisztán gondolkodni ebben a kérdésben. Szerinte az egyensúly a legfontosabb:

Egy olyan balanszt kell ebben megtalálni, hogy tudnom kell, hogy a tárgyaim, az autóm, a napszemüvegem értem vannak, nem én vagyok értük, de helyén kell kezelni, hogy mit kellett tegyek, hogy meg tudjam teremteni ezeket

– jenlentette ki a valóságshow-szereplő, aki nagy becsben tartja az autóját.

„Mindig nagyon vigyázok rá, nehogy összetörjem, viszont simán fogom és belerakom a kerékpáromat, ami koszos és sáros tud lenni. Jelenleg költözöm és bele szoktam rakni kisebb dolgokat, bútorokat, amikkel tudom, hogy akár sérülést okozhatok, viszont nekem most arra van szükségem, hogy elvigyem A-ból B-be a dolgokat”

A tehetős fiatal jelenleg a tihanyi ingatlanját újítja fel, ami miatt rengeteget költözött az elmúlt időszakban. Hozzátette, véleménye szerint mindenki máshogy viszonyul az értékekhez.