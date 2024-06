Az énekes volt felesége és unokája is nemrég díjat nyert Cannes-ban.

Ritkán áll kamerák elé Kozsó volt felesége, Kádár Mónika, most azonban az énekessel közös lányával és unokájával adott interjút az RTL-nek. A 14 éves Mia most először mutatkozott be a nyilvánosság előtt, de láthatóan egy percig sem volt zavarban, vidáman mesélte, hogy hobbijai közé tartozik többek között a rajzolás, az ékszerkészítés, a horgolás és a videóvágás is – utóbbival nemrég díjat is nyert Cannes-ban, a nemzetközi mobiltelefonos filmfesztiválon, egy ük- és dédszüleiről forgatott kisfilmmel, de szintén itt díjazták videóklipes kategóriában Kádárt is.

Édesanyja, az íróként tevékenykedő Amanda szerint ahogy lánya, úgy ő is szüleitől örökölte művészi tehetségét.

„Azt gondolom, hogy híres szülők gyermekeként mindig nehezebb érvényesülni, én is tapasztaltam ezt a problémát, és mindig az volt a célom, hogy saját, önerőből tudjak érvényesülni. Akár a médiában, akár az életemben, és ez, úgy gondolom, sikerült is” –mesélte a fiatal szerző, akinek regényei Magyarország mellett az Egyesült Államokban is megjelentek már, emellett saját podcastműsort is vezet. Lányával nem sokszor találkozott még édesapja, de amikor igen, szintén közösen alkottak, rajzoltak.

„Időnként megjelent, és ugyanúgy el is tűnt, konkrétan úgy nem vette ki a részét, mint édesapa, és nem is kértük a segítségét semmiben sem” – válaszolta volt felesége a kérdésre, hogy mennyire volt jelen Kozsó a családi életükben.