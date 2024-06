Mint arról beszámoltunk, május elején röppent fel a hír, miszerint Gelencsér Tímea öt év után távozik a TV2-től, ahol többek között az Exatlon Hungary vagy a Dancing with the Stars című műsorokban is dolgozott műsorvezetőként. Az egykori szépségkirálynő viszont új kihívásokat szeretne a szakmai karrierjében, ezért is dönthetett a távozás mellett. Az RTL-es bemutatkozása nem váratott sokáig, hisz a minap kiderült, hogy a Hell Boxing Kings elnevezésű nemzetközi bokszverseny egyik műsorvezetője lesz kollégája, Árpa Attila mellett. Gelencsér most közösségi oldalán ragadta meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjon a TV2-nél eltöltött időszakáért.

„Igaz a mondás, miszerint az ember élete 7 évente változik. 7 éve voltam először a TV2 képernyőjén a Ninja Warriorban és azóta nagyon sok minden történt. Köszönettel és hálával a szívemben lépek tovább, ahol egy hatalmas feladat vár rám.

Izgatottan várom ezt az új kihívást és a csatlakozást az RTL-hez és a HELL Boxing Kings csapatához. Attilával a közös munka nem lesz új csak a körülmények.

Megtisztelő lesz mellette kilépni a nézők elé, hiszen profizmusa elvitathatatlan, nem véletlenül jelölték a legjobb férfi műsorvezetőnek járó díjra idén! Köszönöm a lehetőséget, igyekszem majd, hogy rászolgáljak mindenki bizalmára” – írja posztjában a tévés.