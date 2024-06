Cassandra Gaspard mondhatni toronyként magasodik 165 cent magas párja, Westin felé, ezért azok, akik nem ismerik őket, elsőre nem is gondolnák róluk, hogy egy párt alkotnak. Vannak, akik azt hiszik, anya-fia párost alkotnak, és a 29 éves nő gyakran meg is kapja a gúnyos megjegyzést, miszerint úgy kaphatná a hóna alá a 32 éves férfit, mint más egy kistáskáját, de a bántó jellegű dolgokat igyekeznek nem a szívükre venni. Azzal tisztában vannak, hogy nem mindennapi látványt nyújtanak együtt, de szerelmüket semmiért sem adnák. Kapcsolatukat idén áprilisban házassággal is megerősítették.

Mint mondják, sosem jelentett problémát nekik a köztük lévő magasságkülönbség.

A valóéletben nem is hozzám jönnek oda az emberek, hanem a feleségemhez. Tőle kérdezik meg, hogy tud velem lenni, hiszen nagyon alacsony vagyok hozzá képest. Gyakran megbámulnak minket. Azt is mondják, hogy úgy nézek ki, mintha a fia vagy a kézitáskája lennék. Azt hiszik, viccesek

– fogalmazott Westin.

