Nehéz időszakot tudhat maga mögött Tóth Gabi, ugyanis rengeteg támadás érte, amikor kiderült, hogy az énekesnő viszonya miatt elválnak útjaik gyermeke apjával, Krausz Gáborral. Az énekesnő tavaly év végén vált el a séftől, azóta pedig a Fricska táncegyüttes egyik tagjával, Papp Máté Bencével kezdett új életet, de a boldogság exférjére sem váratott sokáig. A sztárséf a Dancing with the Stars című műsorban ismerte meg táncos párját, Mikes Annát.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence most a hot! magazinnak adott interjút, melyből kiderült: nem hirtelenjében alakult ki kettejük kapcsolata, hanem közös értékrendjük hozta őket össze. Bár felvállalják, hogy voltak köztük feszültségek és súrlódások, a kezdeti nehézségek után úgy hiszik, ha ezeket túlélték, akkor mindent túl fognak.

Rengeteg bántást kaptunk az elején, amibe kicsit mi is belerokkantunk, de talán pont az volt a mentsvárunk, hogy vannak közös céljaink, és együtt tervezzük a jövőt. Volt, amikor úgy éreztük, átment rajtunk egy úthenger, de ezek nem a kettősünkből adódó félreértések voltak, hanem külső behatások nyomai. Ha van rajtam kalap, ha nincs, tök mindegy. Akit frusztrál, hogy két fiatal, tehetséges ember virágzik, az mindenben megtalálja a hibát. A legyek mindig a sz*rra repülnek, de mi a pillangókkal foglalkozunk

Néptáncos párját nagyon megviselte, hogy kedvesét ennyi bántás érte. Szerinte az énekesnőt azért „kövezik meg”, mert kifelé mindig családi idillt mutatott, miközben a valóság nem az volt. Mint mondta, újdonsült szerelme influenszer, tehát sokan követik az életét, és emiatt nagyobb rajta a nyomás, hogy csak a jót mutassa kifelé.

A követők ország-világ előtt megkövezték. Ilyet egy ember sem érdemel! Az is furcsa, amikor azt olvasom, hogy Gabi milyen konzervatív, azok pedig nem válhatnak el. A szerelmem most, mellettem tudja igazán megélni a konzervatív értékrendjét, ezt bátran kimondhatom. A szüleim és én is azt az erkölcsi normát képviseljük, amiben Gabi is hisz

Tóth Gabi hozzátette, egyikük sem volt már boldog a házasságban. Korábbi párjával, Krausz Gáborral ugyanakkor továbbra is kislányuk, Han­na­ró­za érdekeit helyezik az első helyre. A rengeteg negatív kritikával kapcsolatban megjegyezte: nem akarják a szentet játszani, ők is emberek, megvannak a hibáik. Azt viszont biztosra mondja, hogy soha senkinek nem akartak ártani, csak bátran merték élni az életüket. Az utóbbi hónapokban viszont elkezdték érezni az emberek támogatását is, amitől végre fellélegeztek.