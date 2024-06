Nem hisz a sírig tartó szerelemben.

Sokatmondó állításokat fogalmazott meg válásával kapcsolatban Peller Mariann. A Reggeli műsorvezetője 2022 októberében tudatta, hogy 12 év és két közös gyermek után véget ért Juni Györggyel kötött házassága, ám az okokra egyik fél sem tért ki. Döntésüket látszólag minden előjel nélkül hozták meg.

A tévés a napokban egy férfi-női kapcsolatokról szóló előadáson beszélt arról, mit gondol a párkapcsolatokról. A DANTE Közösségi Alkotótérben folytatott panelbeszélgetésen azt is felhozta, talán jót tenne, ha az emberek nem élnének egyfolytában együtt a párjukkal, s bizonyos időszakokat külön is töltenének. Peller szerint akkor minden találkozás olyan lenne, mint egy ünnep, de a hosszú házasságokról is megvan a véleménye.

Lehet, hogy ezért megköveztek, de az utóbbi időben azon töprengek, mennyivel jobb lenne, ha a házasságok nem örökre szólnának, hanem mondjuk ötévenként újratárgyalhatnánk őket. Hiszen ennyi idő alatt sokat változunk, fejlődünk, reagálunk az élet adta körülményekre. Nem az esetleges kikacsintás lehetősége miatt csinálnám ezt, hanem mert olyan gyakran előfordul, hogy egy házaspár ellentétes irányba fejlődik, esetleg valamelyikük egyáltalán nem változik, a másik fél pedig igen

– fejtette ki a Story magazinnak a műsorvezetőnő.