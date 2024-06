Azt gondolta, hogy nélküle nincs tovább.

Schobert Lara volt a vendége a Talk Tv Hungary Z-generációs podcastjének, melyben adásban többek között a családját ért nehézségekről és a saját gyászfolyamatáról is mesélt. Rubint Réka és Schobert Norbi lánya ugyanis a felnőtt élet kapujában tanulta meg, hogy senkire nem számíthat saját magán kívül, ha a boldogságkeresésről van szó.

A beszélgetésből az is kiderül, hogy az influenszer egyelőre nem dolgozta fel teljesen, hogy néhány héttel ezelőtt véget ért a kapcsolata a nála tíz évvel idősebb focistával, Szekszárdi Tamással, aki miatt még azt is vállalta, hogy Kazincbarcikára költözik. Schobert Lara egy ponton el is sírta magát, amikor a szakításról beszélt.

Azt gondoltam, hogy nélküle nincs tovább. Kicsit most elérzékenyültem, de tényleg azt éreztem, hogy nélküle nincs tovább

– vallotta be az okleveles aerobikedző, aki olyannyira hisz a spirituális dolgokban, hogy rendszeresen jár asztrológushoz. Mint meséli, asztrológusa ezt a szakítást is előre megjósolta neki.

„Azt gondolom, hogy minden okkal történik, és hogy ha az élet valamit elvesz, akkor valamit adni fog utána. Ez a pofon azért jött az életembe, hogy realizáljam azt, hogy ha én nem vagyok erős és nem állok ki magamért és én nem teszem magam boldoggá, akkor senkitől nem szabad a boldogságot várni, csak önmagadtól. Most ez a legnagyobb célom, hogy magamat tudjam boldoggá tenni, majd utána be tudjak egy olyasvalakit fogadni, aki ehhez hozzátesz” – fejtette ki Schobert, aki kapcsolatfüggőnek tartja magát.

Én egyébként nagyon kapcsolatfüggő ember vagyok és sok esetben itt rontottam el, hogy mindig mástól vártam a boldogságot és a változást. Azt gondoltam, hogy boldog vagyok, de igazából önmagamban nem voltam boldog és nem voltam magammal elégedett.

