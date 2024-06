Szétszedik a realitysztárt, amiért idejekorán engedi dolgozni gyermekét.

Khloé Kardashian a minap egy Instagram-videóban számolt be arról, hogy hatéves kislányából, True Thompsonból gyerekmodell lett: egy gyermekpizsama-márka arcának választották a gyermeket.

A The Kardashians című reality sztárja úgy mesélte, kislánya nagyon izgatott volt a fotózás miatt, hiszen ő is szokta hordani a szóban forgó pizsamákat, ahogy egyéves kisöccse, Tatum is ezekben alszik. Közös videójuk azonban nem aratott osztatlan sikert: bár sokan aranyosnak találták a fotókon fülig érő mosollyal látható kislányt, többen kritizálni kezdték az édesanyját, amiért már most belement abba, hogy gyermeke dolgozni kezdjen modellként.

S íme a fotók:

