Edit magára sem ismert, amikor a tükör elé állt, s a végén a milliárdos is csillogó szemekkel nézte őt.

Jákob Zoltán nem csupána rászorulóknak nyújt segítő kezet, hanem egy átalakítós műsor keretein belül olyan nőknek is, akik valamilyen okból esetleg nem érzik magukat szépnek, vagy nincs önbizalmuk. A YouTube-on futó Szépség Guru című műsor legújabb részében a háromgyermekes Editet mutatják be, aki a multimilliárdos üzletembernek könnyek között vallott arról, hogy egy hosszú párkapcsolat során elvesztette önbizalmát. Edit a három császármetszés után megváltozott testével sem volt elégedett, ezért Jákob és csapata stílustippeket is adott a számára.

A 38 éves nő hosszú ideje anyaként és háziasszonyként állt helyt, azt pedig nagy traumaként élte meg, amikor szembesült azzal, hogy élettársa már nem tekint rá nőként. Jákob műsorában azonban bombanővé alakították: új frizurájával, műszempillájával, műkörmével és sminkjével alig ismert magára.

Jákobék olyan önbizalomlöketet adtak Editnek, hogy valósággal kivirult.

Azt kívánom neked, kezdd el az ismerkedést, amit már egy ideje nem mersz és találd meg a párodat. Nem lesz nehéz! Könnyen fog menni!

– mondta biztatóan az üzletember, aki nem titkolja, látja a lehetőséget Editben.