Feleslegesnek tartja luxusmárkákra költeni.

Marsi Anikó és férje, Gyarmati Gábor a balatoni nyaralójuk mellett újabb házfelújításba kezdett, és saját kezűleg teszik otthonossá a fővárosi lakásukat. A Tények műsorvezetőnője a Story magazinnak mesélt gyerekkoráról, melyből kiderült, hogy sok házkörüli praktikát az édesanyától tanult el. Marsi elmondta, hogy hatévesen vesztette el az édesapját, és azután anyja egyedül nevelte nővérével. Az ő pedagógusi béréből éltek, valamint kisebb javítási munkákat is végzett. Tőle tanulta meg, hogy minden reparálható, hogy nem szabad semmit kidobni, ha még jó valamire. Később Marsi is dolgozni kezdett, majd tévézésben találta meg a számításait.

– mondta a lapnak Marsi Anikó, majd hozzátette, nagyon szerencsésnek érzi magát. Abban is biztos, hogy exférje mindig is gondolkodni fog a gyerekeiről.

Laci rendkívül jó apja Vilmosnak és Vincének, abban a tekintetben is, hogy tudom, ahogyan eddig, a jövőben is gondoskodni fog róluk. Egy pillanatig nem kell aggódnom amiatt, hogy ha velem történne valami, mi lesz a fiúkkal. Ha ezt nézem, meg persze azt is, hogy dolgozom, elmondhatom, nincs rajtam anyagi nyomás, de nem is dúskálok a földi javakban.