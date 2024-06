Imádják érte a követői.

Mikes Anna és párja, Krausz Gábor néhány hete tért vissza az Ázsia Expressz legújabb szezonjának forgatásáról, aminek „egyfajta nászútként” indultak neki, de hamar rájöttek, hogy kemény versenyben lesz részük. A táncosnő akkor nem is tagadta, hogy a forgatás sokkal nehezebbnek ígérkezett, mint amire kedvesével számítottak. Bár a köztük lévő kötelék csak még szorosabb lett, mégsem biztos, hogy újra igent mondanának a nagy kalandra, annyira embert próbáló volt.

A Dancing with the Stars 4. évadának győztes párosa azóta már visszarázódott a hétköznapokba, és újult erővel vetették bele magukat a feladataikba. Mikest rengeteg munka várta itthon, de nem bánta, hiszen imád dolgozni. Tánciskolája mellett újabb fellépéseken vesz részt, az egyikről most egy képet is mutatott az Instagramján. A virágokkal teletűzdelt színes fellépőruhája azonnal elnyerte a követői tetszését. Íme: