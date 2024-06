Hamarosan debütál a széria.

A Netflix a Geeked Week eseményén láthattunk először egy hivatalos teasert a Terminátor-franchise újabb felvonásából, ami ezúttal anime formában jelenik meg a streamingplatformon. Mostanra az is kiderült, hogy a Production IG által készített animesorozat a filmekből megismert „Ítélet Napján”, azaz augusztus 29-én jelenik majd meg Terminator Zero címmel. A netflixes sorozat helyszínében is változásokat eszközöl, Az Egyesült Államok helyett Japánban játszódik majd a történet 1997-ben.

Most a Variety értesülése kapcsán újabb hír érkezett a produkcióról, és megerősítették Timothy Olyphant (Die Hard 4, A mandalóri) kölcsönzi majd a főszereplő Terminátornak a hangját, így azok, akik azt várták, hogy Arnold Schwarzenegger jellegzetes hangja ismét felcsendül, azokat el kell keserítenünk. Mindenesetre már nem kell sokat várnunk, hogy megtudhassuk, milyen munkát végzett a színész.