Ki mondta, hogy a leopárdmintát csak a fiatalok kedvelhetik?

A Norfolkban élő Ira Bowman 76 éves múlt, és odavan mindenért, ami a vadmacska-szőrmét utánozza, épp ezért otthonát is feltöltötte vele: ruhái, ágynemű, kiegészítői, de berendezési tárgyai is, például teáskészlete is ebben pompázik. A dédnagymama minta iránti rajongása még az 1960-as években kezdődött, amikor megvette az első leopárdos sálját a londoni Oxford Streeten, és szüntelen tart a mai napig – sőt, Bowman azt tervezi, hogy még temetése is tematikus, leopárdminta-központú lesz.